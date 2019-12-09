Две жизни в Ленобласти унесли выезды на встречку в непогоду. Третью мог бы спасти маленький брелок

Минувшие выходные, 7 и 8 декабря, оказались, пожалуй, самыми тяжёлыми с точки зрения аварийности за последние пару месяцев в Петербурге и Ленинградской области. В городе зафиксировано максимальное число ДТП (для субботы и воскресенья вместе взятых) с середины октября, в области – максимальное число погибших.

Как сообщает 9 декабря УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте», за 7–8 декабря дорожные инспекторы зарегистрировали 691 ДТП в Петербурге и 164 в Ленобласти. В городе пострадали 40 человек, никто не погиб, в области – 21 человек, и погибли трое.

Больше аварий (в двухдневные выходные) в Петербурге было только 12–13 октября – 761, одна из них смертельная. На областных дорогах тогда скончались также три человека. Больше погибших (четверо) было 19–20 октября, но ДТП – меньше. Четыре человека в области и три в Петербурге погибли в ДТП за длинные выходные с 1 по 4 ноября.





Большая часть сообщений о ДТП от отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области пришлась на воскресенье, что неудивительно. Ночью регион накрыла пурга. Смольный отправил на городские улицы дворников в 6 утра, на региональных дорогах круглосуточно работали 300 единиц спецтехники и 250 рабочих. Они очистили, по данным пресс-службы дорожного комитета Ленобласти, почти 7 тысяч километров региональных трасс и использовали для обработки почти 50 тонн чистой соли и 3 тысячи кубометров песко-соляной смеси. Это было действительно необходимо. «Очень много небольших и глупых ДТП. На дорогах каша, где-то и гололёд», – писал «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», рассказывая о ДТП в Пушкинском районе.

По данным УГИБДД, 8 декабря около 14:10 на Волхонском шоссе, 1а, мужчина 1962 года рождения, управляя а/м Chevrolet, не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в дерево. В больницу он попал в тяжёлом состоянии. Похожее ДТП, напомним, произошло за несколько часов до этого на Долгоозерной улице. Там свой столб нашёл каршеринг.

Утреннее ДТП в Кировском районе Ленобласти в тот же день разбило одну семью. «Фонтанка» уже писала, что 29-летняя женщина на ЗАЗ Chance, по предварительной версии, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Логан». По данным «Фонтанки», она была матерью полуторагодовалого малыша, который попал в реанимацию ЦРБ Шлиссельбурга. В той же больнице пассажир ЗАЗа (гражданин Молдовы, приехавший в Петербург учиться, через несколько дней ему исполнится 23 года) – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, закрытым переломом костей таза, тупой травмой живота, в состоянии средней тяжести. 46-летний водитель «Логана» тоже получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, плюс перелом позвонка грудного отдела позвоночника.

Ещё одна молодая женщина в воскресенье вылетела на встречку на 122-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца (дорога «бетонка»). Как мы уже сообщали, погиб водитель встречного Mitsubishi Space Star, 45-летний мужчина. Предполагаемая виновница из «Форда Куги» и её пассажир, а также пассажирка «Митсубиши» – в больнице.

Третий погибший за выходные – пешеход в том же Тосненском районе, где случилось ДТП на ЮПК. 7 декабря около 17:10 на 13-м километре подъезда к Тосно, по предварительной информации УГИБДД, 56-летний мужчина на «Митсубиши» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода насмерть сбил женщину.

ДТП с пешеходами, как всегда, много. Некоторых из них не было бы, если бы пешеходы носили светоотражатели (световозвращатели, или фликеры). Так, субботним вечером, когда уже стемнело, в посёлке Коммунар под колёса «Шевроле» попала 64-летняя женщина. Она получила тяжёлые травмы. «Без световозвращателей», – констатирует «Дорожный инспектор».

Есть пример и другой ошибки пешеходов. Двое пенсионеров в центре Петербурга, на улице Марата, 90, переходили дорогу в неположенном месте. Оба – 84-летний мужчина и 81-летняя женщина — в больнице с травмами средней степени тяжести. Сбившему их водителю «Лады Ларгуса» 37 лет. «Надеюсь, теперь там сделают пешеходный переход, ибо отсутствие его там попросту глупость», – отмечают горожане в комментариях к посту «Дорожного инспектора».