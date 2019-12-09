Донбасс подарил России 125 тысяч новых граждан. Еще 35 тысяч на очереди

Глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о том, сколько жителей Донецкой и Луганской республик получили гражданство России по упорощенной схеме, предложенной президентом Владимиром Путиным. Цифра сопоставима с населением Серпухова или Дербента.

«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений, а по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство», – цитирует 9 декабря Колокольцева пресс-служба МВД.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ русскими, проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, заявив, что решение российской стороны – это «вопрос чисто гуманитарного характера». А в мае президент ввел упрощённый порядок и для граждан Украины, и лиц без гражданства, родившихся и постоянно проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя, но выехавших за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года.



