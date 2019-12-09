Гендиректор РУСАДА об отставке главы Минспорта: В российский спорт должны прийти новые лидеры

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью «Фонтанке» 9 декабря прокомментировал решение исполкома ВАДА об отстранении России от крупных международных соревнований на четыре года.

– Сегодняшнее решение ВАДА полностью подтвердило то, что я говорил еще раньше, – заявил Ганус по телефону. – Мои прогнозы совпали на 100 процентов. Что можно сделать? Я знаю, что есть намерение идти в суд. К сожалению, по моему мнению, это будет проигрышное дело. Что бы и кто ни говорил, суд будет вести та юридическая компания, которую назначат наши спортивные власти. И в этой связи перспективы предсказуемы. Мы нарушили одно из условий об условном соответствии.

– Верна ли информация, что за Россию вообще никто не проголосовал на исполкоме ВАДА?

– Да. И это реакция международного сообщества. Поэтому все эти разговоры о том, что нас кто-то там поддерживает в ВАДА, в МОК, неправда. Все возмущены тем положением, которое есть, теми манипуляциями, которые мы произвели с базами данных московской лаборатории. А это разве было непредсказуемо? Нужно было упасть в дерьмо, чтобы все это понять? Я об этом давно говорил. Так же, как с легкой атлетикой. Там все совсем плохо. Оттуда, наверное, вообще никого не допустят до Олимпиады.





– Должен ли после этого подать в отставку министр спорта РФ Павел Колобков?

– Это уже дело верховных властей, но я считаю, что должны прийти новые лидеры в спорт, которые на самом деле должны вывести наш спорт из кризиса. Это должны быть лидеры с высоким капиталом доверия, которым поверят спортсмены. Эти новые лидеры должны обратиться к спортсменам и фактически показать им будущее, что не нужно покидать Россию, нашу спортивную юрисдикцию. По моему мнению, на это способны только новые лидеры.

– Как бы в целом вы оценили действия Колобкова по решению этого кризиса?

– Я не хочу давать никаких оценок. Просто скажу, что работа по выходу из кризиса была не просто неэффективна, она была контрпродуктивна.

Полную версию интервью читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

Напомним, что 20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В итоге данные были получены с серьезной задержкой. Позже выяснилось, что данные, которые ВАДА все-таки получило, были изменены как раз в тот период, когда международных экспертов не пускали в лабораторию. В итоге это послужило причиной для четырехлетнего отстранения России от проведения международных соревнований.