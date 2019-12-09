Турецкие отели подорожают. Эрдоган ввел новый туристический налог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налогах на услуги гостиниц, который ранее был отправлен на доработку.

«Гостиничные и другие услуги размещения в 2020 году будут облагаться 2-процентным налогом на пребывание», – об этом 9 декабря сообщается в официальном издании турецких властей Resmi Gazetе.

Введение нового налога будет постепенным. С начала следующего года налоговая ставка будет 1%, а затем поднимется до 2%. Его необходимо будет уплачивать с любой недвижимости, сдаваемой в аренду для проживания туристов. Плата будет оформляться отдельным документом.

Напомним, что Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян, включая новогодние праздники. Министерство туризма республики ожидает, что по итогам 2019-го страну посетят 6 миллионов российских путешественников. Разработка налога на проживание в гостиницах началась в 2018 году, несмотря на недовольство отельеров этой мерой. Минфин предлагал обязать гостиницы платить от 1 до 6%, после чего парламентская комиссия решила переложить выплату на туристов. Законопроект был принят парламентом в ноябре. Затем Эрдоган направил его на доработку — и вот теперь, наконец, подписал.



