В Финляндии установлен температурный рекорд зимы. Разница между севером и югом - почти 40 градусов

Новый морозный рекорд нынешней зимы установлен в Суоми: -33,2 градуса зафиксировали в Лапландии, и температура продолжает опускаться. Об этом сообщает 9 декабря Метеорологический институт Финляндии.

Для сравнения, на юге страны сейчас до 6 градусов тепла – разница температур в разных концах Суоми составляет почти 40 градусов.

Suomessa on melkoiset #l?mp?tilaero't t?ll? hetkell?! Pohjoisessa ollaan mitattu kuluvan talven alin l?mp?tila -33.2 astetta ja s?? kylmenee edelleen. Etel?ss? alimmat l?mp?tilat ovat +6 astetta. L?mp?tilaeroa on melkein 40 astetta ?? #talvi pic.twitter.com/wT2iRkhkTL — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) December 9, 2019

По прогнозам метеорологов, завтра, 10 декабря, ожидается лёгкое похолодание и переменная облачность, зато в среду, 11 ноября, почти всю Финляндию накроет снегопад.





Напомним, на север Финляндии уже опустилась полярная ночь.