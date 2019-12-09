Взрывоопасная рассылка разлетается по школам. Уроки прерывают в пяти районах Петербурга

По меньшей мере семь школ в разных районах Петербурга отправились на выход, перехватив эстафету у судов, больниц и торговых центров. Об этом 9 декабря счастливые ученики рассказывают в социальных сетях.

По словам школьников, внепланово прерваны занятия в лицее №384 на проспекте Стачек. Наслаждаться плюсовой температурой в декабре отправили учеников и преподавателей из гимназии №405 на проспекте Наставников, школы №98 на Гражданском проспекте, а также гимназий №248 на Народного Ополчения, №295 на проспекте Славы, №399 на улице Добровольцев. Около двух часов после полудня за эвакуацией застали учащихся гимназии №171 на Маяковского. Телефоны учебных заведений молчат.

По информации «Фонтанки», анонимные минеры в свою рассылку в понедельник включили больше пятидесяти школ, лицеев и гимназий. В первой половине дня эвакуацию уже привычно отработали суды. За ними «опасные» письма получили торговые центры, больницы.





Взрывоопасная рассылка не даёт расслабиться городским учреждениям и организациям с конца ноября. Письма с угрозами получают в двух столицах, искать бомбы авторы заставляют, упоминая православного бизнесмена Константина Малофеева и расследование BBC в его возможной связи с биткоин-биржой.



