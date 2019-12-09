Свердловскую набережную перекрыло массовое ДТП. Грузовик снёс десятки метров ограждения и упёрся во встречный минивэн

Несмотря на то, что гололедицы в Петербурге нет – на улице устойчивый плюс, – с утра 9 декабря на дорогах случилось уже несколько массовых аварий.

Свердловская набережная сейчас практически парализована. В ДТП попали как минимум шесть машин, сломан забор, у «Газели» нет задней части, грузовик заскочил на разделительную полосу, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, грохот был слышен из квартиры. Кроме того, на перекрёстке с Пискарёвским проспектом не работает светофор.





На Октябрьской набережной, в районе улицы Дыбенко, столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Сейчас там пробки уже нет.

Неподалёку, на Дальневосточном проспекте у улицы Крыленко, паровозиком столкнулись как минимум четыре легковушки, рассказывали в «ДТП и ЧП».

Ещё одно массовое ДТП подписчики паблика фотографировали из домов на Индустриальном проспекте.