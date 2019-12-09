Глава ВАДА: Были предоставлены убедительные доказательства манипуляций с данными. На проведение Евро-2020 это не повлияет

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди прокомментировал отстранение России от крупных международных турниров на 4 года.

«Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место. Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, как мы были в Московской лаборатории в январе 2019 года. Будут предусмотрены исключения из санкций – Россия сможет принимать матчи и участвовать в Евро-2020 следующим летом, поскольку руководящий орган европейского футбола не относится к понятию Major Event Organizers, предусмотренному Международным кодексом соответствия», – заявил Риди 9 декабря в интервью Independent.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что для нее решение ВАДА не стало неожиданным.

«И тому, что решение исполкома ВАДА было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании ВАДА я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», – цитирует Пахноцкую ТАСС.





Отметим, что исполком ВАДА запретил российским официальным лицам, представителям Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырех лет.

Напомним, что 20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В итоге данные были получены с серьезной задержкой. Позже выяснилось, что данные, которые ВАДА все-таки получило, были изменены как раз в тот период, когда международных экспертов не пускали в лабораторию. В итоге это послужило причиной для четырехлетнего отстранения России от проведения международных соревнований.