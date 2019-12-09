Правительство Петербурга покинет глава Колпинского района Повелий. Он освобождает место для новых вице-губернаторов

Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, статуса члена правительства Петербурга лишится глава Колпинского района Анатолий Повелий. При этом он останется работать на посту руководителя районной администрации.

«По согласованию с Александром Дмитриевичем [Бегловым] я сосредоточусь на работе в районе. Наш район — самый неблагополучный по состоянию внутриквартальных сетей, у нас аварии одна за другой», – рассказал Анатолий Повелий «Фонтанке» о своих планах. На вопрос о том, действительно ли он потеряет статус члена правительства, глава района ответил: «Не исключаю такую возможность».

В состав городского правительства Повелия губернатор Александр Беглов включил два с половиной месяца назад, в конце сентября. Уход одного из членов правительства в ближайшее время был неизбежен: в нем не хватало места для двух новых вице-губернаторов, Ирины Потехиной и Валерия Пикалева. Заксобрание утвердило их на должностях две недели назад. При этом заранее губернатор анонсировал только одну отставку — своего заместителя Любови Совершаевой. По закону в составе правительства может быть не более 15 человек.



