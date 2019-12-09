«Порше Кайен» на парковке Пулково придавил свою хозяйку

Тяжёлое ДТП произошло утром 9 декабря на территории аэропорта Пулково.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло около 9:20 по адресу: Пулковское шоссе, 41, на крытой парковке аэровокзала. Это был самопроизвольный наезд. По предварительной версии, женщина 1980 года рождения забыла поставить свой «Порше Кайен» на тормоз. Когда она вышла из автомобиля, он тронулся и наехал на неё.

По словам читателя «Фонтанки» Валерия, женщину зажало между стойкой шлагбаума и автомобилем на парковке Р1. «На момент приезда СМП не дышала, уже синяя была», – пишет читатель.

В УГИБДД смерть не подтверждают. По данным на 9:20, женщина находилась в тяжёлом состоянии.

В пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» «Фонтанке» пояснили, что во время выезда на автомобиле с крытого паркинга по своей неосторожности женщина получила травмы. Медики аэропорта оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали пострадавшую бригаде скорой помощи.



