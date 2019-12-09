В Петербурге появилась своя «лестница Джокера». Сможет ли культовый персонаж сделать станцию популярной

Станция метро «Шушары», которая по статистике пока самая невостребованная во всем петербургском метрополитене, привлекла внимание Джокера. Как известно, танец этого персонажа сделал ничем не примечательную лестницу в Бронксе популярной достопримечательностью.

Возможно, феномен Джокера поможет и «Шушарам» привлечь новых пассажиров, туристов и блогеров. Дизайн вестибюля станции, построенной в промзоне, этого заслуживает: здесь есть панорамные окна, за которыми разворачивается техногенный пейзаж, игра бликов и отражений на стеклянных поверхностях, да и лестница на станции «Шушары» ничем не хуже, чем в пресловутом Бронксе. Дополнительный бонус — эксклюзивность. «Я видел метро «Шушары», – многие ли ваши знакомые могут сделать такое заявление?





Ранее «Фонтанка» затестила пеший маршрут до станции «Шушары» из одноименного микрорайона на юге города. Прогулка заняла чуть больше часа, но повторять ее без чрезвычайной необходимости редакция никому не советует.

Напомним, что станция метро «Шушары» входит во Фрунзенский радиус. Его открыли в октябре 2019 года со второй попытки. Различные недочеты на трех новых станциях продолжили устранять уже после того, как ими начали пользоваться пассажиры.