В Петербурге дымит закрытый на реконструкцию СКК. Огонь остановили на площади в 100 квадратов

Помощь пожарных потребовалась СКК «Петербургский» днём 9 декабря. Забраться в закрытый на реконструкцию спортивно-концертный комплекс огню не дали.

О пожаре на территории СКК в начале второго часа дня сообщили в соцсетях. Открытого пламени на опубликованных фото и видео нет, видны только клубы дыма — судя по ним, очаг находится на подступах к зданию. Очевидцы насчитали четыре расчёта и отметили, что машины продолжают съезжаться.

Как уточнили в городском МЧС, в 13:22 пожар уже был локализован. На территории комплекса загорелся мусор, огонь остановили на площади в 100 квадратных метров.





«Сведений о пострадавших не поступало», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в октябре Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Инвестор получит арену в пользование на 55 лет, концессионер ещё не назначен. В свою очередь, доходы города на это время ограничатся налоговыми поступлениями от компании.