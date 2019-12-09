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Юбилей у Михаила Пиотровского начался с проверки кабинета Росгвардией с собаками
Авторы анонимок своеобразно «поздравили» директора Государственного Эрмитажа с юбилеем. 9 декабря, в день 75-летия Михаила Пиотровского, выходной для самого музея по случаю понедельника, в кабинет к руководителю учреждения пришли представители Росгвардии с собаками.
Проверка проводилась во всех зданиях и залах — экспозиционных и служебных помещениях, а также на прилегающих к музею территориях, – а потому затронула и директорский кабинет. Меры были приняты несмотря на то, что музей сам непосредственно сообщения не получал, но информация о минировании распространялась в Интернете.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что 9 декабря лжеминеры принялись с утра угрожать зданиям судов, больниц и даже госпиталю ФСБ.
Справка:
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский родился в Ереване в 1944 году в семье выдающегося археолога Бориса Борисовича Пиотровского, который с 1964 по 1990 год возглавлял Эрмитаж. Михаил Пиотровский окончил восточный факультет Государственного университета по кафедре арабской филологии, участвовал в археологических раскопках на Кавказе, в Центральной Азии и Йемене, работал в Ленинградском отделении Института востоковедения, защитил кандидатскую (1973) и докторскую (1985) диссертации. В 1991 году был приглашен в Эрмитаж заместителем директора музея по научной работе, а в июле 1992 года постановлением правительства России назначен директором. 25 мая 2011 года Михаилу Пиотровскому было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.