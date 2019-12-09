Юбилей у Михаила Пиотровского начался с проверки кабинета Росгвардией с собаками

Авторы анонимок своеобразно «поздравили» директора Государственного Эрмитажа с юбилеем. 9 декабря, в день 75-летия Михаила Пиотровского, выходной для самого музея по случаю понедельника, в кабинет к руководителю учреждения пришли представители Росгвардии с собаками.

Проверка проводилась во всех зданиях и залах — экспозиционных и служебных помещениях, а также на прилегающих к музею территориях, – а потому затронула и директорский кабинет. Меры были приняты несмотря на то, что музей сам непосредственно сообщения не получал, но информация о минировании распространялась в Интернете.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 9 декабря лжеминеры принялись с утра угрожать зданиям судов, больниц и даже госпиталю ФСБ.



