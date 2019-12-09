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Общество
09.12.2019 13:37
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Зеленский из дома на Банковой – украинцы на майдан. В Киеве проходит митинг против «капитуляции» на нормандском саммите

Активисты, которые опасаются, что переговоры в «нормандском формате» приведут к сдаче национальных интересов Украины, с ночи митингуют на Банковой улице в Киеве, где расположена администрация президента. После оглашения итогов встречи в Париже собравшиеся решат, «майданить» ли им дальше. 

«У здания офиса президента на Банковой продолжается акция «Варта на Банковой» с требованием к Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов государства во время переговоров в «нормандском формате» в Париже в понедельник», – сообщает 9 декабря издание «Страна.ua». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yuri (@yyyyyuriy)

 


Активисты заняли места на Банковой с ночи после проходившей накануне акции протеста. Ранее людей призывали выходить на улицы «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность». 

Собравшиеся около офиса Зеленского, которых, по разным оценкам, осталось несколько сотен, настаивают, что будут следить за тем, подпишет ли президент политическую часть Минских соглашений или нет. Демонстранты уверены в недопустимости компромисса об унитарности страны и проведении выборов в Донбассе до «деоккупации». 

Сейчас активисты уже разбили палатки, установили кухню и сцену. Около лагеря дежурит полиция. 

Напомним, что в Париже 9 декабря президенты Франции, Украины, России и канцлер ФРГ обсуждают урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Последний раз лидеры стран «нормандского формата» проводили переговоры в октябре 2016-го.

 

 

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