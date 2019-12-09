Экс-конвоиры, допустившие попытку побега членов «банды ГТА», получили условные сроки

Экс-сотрудники конвойной службы полиции, охранявшие членов «банды ГТА» в день их попытки побега из здания Мособлсуда, получили от 1,5 до 3 лет условно. Приговор им 9 декабря вынес Красногорский городской суд.

«Суд приговорил Алексея Гришина к трем годам колонии условно, Алексея Миханькова – к двум годам колонии условно, Михаила Фартушняка – к трем годам колонии условно, Елизавете Лукьяновой суд назначил полтора года условно», – сказал собеседник ТАСС. Суд огласил лишь резолютивную и вводную части приговора.

Алексей Гришин на момент попытки побега «банды ГТА» был командиром отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД Подмосковья и руководил сменой. Алексей Миханьков был заместителем командира взвода и замначальника смены конвоиров. Елизавета Лукьянова и Михаил Фартушняк были старшими полицейскими конвоя. Женщине при нападении сломали нос, мужчина отправился в реанимацию, а затем был комиссован.

Все фигуранты обвинялись в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти. Заседания были закрытыми.





По материалам дела, в августе 2017 года обвиняемые в Мособлсуде грубо нарушили требования нормативных актов, касающиеся конвоирования. Полицейские перемещали сразу пятерых подсудимых в конвойное помещение, при этом рядом были только два конвоира. В результате члены «банды ГТА» напали на полицейских, завладели их оружием и тяжело ранили бойца Росгвардии. Нападавшие попытались скрыться, но были нейтрализованы – троих убили на месте, двоих ранили. Один из них позднее скончался в больнице.

Судебный процесс над членами банды шел два года. Суд установил, что в 2012–2014 годах преступники совершили 14 нападений на автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Участники банды убили 17 человек, семеро пострадавших выжили. В итоге четверо членов получили пожизненное, пятый – 20 лет колонии строгого режима.