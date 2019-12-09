Баня, ресторан или банкет в офисе: российские работодатели увеличивают бюджет новогодних корпоративов

Корпоративов в российских компаниях в конце 2019 года будет меньше, но их бюджеты вырастут, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, опубликованном 9 декабря.

Как узнали исследователи, 4 из 10 компаний готовят для персонала новогоднюю вечеринку в ресторане. 17% организуют праздник в офисе. 3% вывезут сотрудников на торжества за город. 2% предложат необычный вариант празднования: поездку за границу, спортивное мероприятие, поход в баню.

При этом бюджеты новогодних корпоративов выросли в 28% компаний. А 34% работодателей запланировали расходы на уровне прошлых лет. В каждой пятой компании пока не определились с решением относительно проведения праздника.

Ранее от корпоратива отказались в Совете Федерации. Празднование ограничится поздравлениями и бокалами шампанского за счет сенаторов.



