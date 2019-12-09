На Московском проспекте «Фольксваген» рискнул не заметить полицию и попал под пули

Полицейские внесли свою лепту в богатые на стрельбу выходные в Петербурге. Взяться за табельное оружие вынудил лихой водитель, устроивший гонки на юго-западе города.

Как стало известно «Фонтанке», мчавший по Московскому проспекту «Фольксваген Поло» привлёк внимание сотрудников ДПС незадолго до половины четвёртого ночи 9 декабря. На требование остановиться водитель не отреагировал и ускорился. Без его внимания остались также два предупредительных выстрела в воздух.

Полицейские остановили гонщика через несколько километров у дома №74 по проспекту Стачек. Чтобы заставить его сбросить скорость, в «Фольксваген» выстрелили восемь раз. Водитель, похоже, ещё не отошёл от празднования выходных.

Конец рабочей недели петербуржцы трижды отмечали с оружием в руках. Стрелялись в кафе на проспекте Просвещения, в Петергофе и в Пушкине, где борьбу за сердце дамы проиграл муж.



