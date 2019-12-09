ВАДА на четыре года лишило Россию права на международные соревнования

Всемирное антидопинговое агентство на четыре года лишило Россию права принимать участие в международных спортивных мероприятиях. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Кроме того, ВАДА вводит запрет на посещение таких соревнований госслужащими РФ и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Решение ВАДА по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Отметим, что спортсмены из России, которые докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, смогут принимать участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх. При этом выступать они будут под нейтральным флагом. Демонстрировать какую-либо национальную символику им будет запрещено. На обжалование у российской стороны есть 21 день.

Напомним, вопросы к России возникли после того, как специалисты ВАДА обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона в начале 2019 года. Кроме того, сама передача данных состоялась с задержкой практически в месяц, что также вызвало непонимание у экспертов ВАДА. Международные следователи подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.



