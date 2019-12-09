Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +3
$ 63.72р
70.50р
15:40 09.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
09.12.2019 13:16
Печать

«Лаборатория Касперского»: 7 миллиардов рублей «заработали» за год мошенники на жажде людей получать деньги ни за что

Рост мошеннических рассылок и объявлений, обещающих интернет-пользователям крупное денежное вознаграждение, за прошедший год вырос в 13 раз. Об этом 9 декабря «Фонтанке» рассказали в «Лаборатории Касперского». Если с июня по декабрь 2018 года экспертам по кибербезопасности удалось зафиксировать 2,7 миллиона попыток перехода на так называемые скам-ресурсы, то за аналогичный период в 2019-м количество таких попыток достигло уже 36,7 млн. С лета 2019-го «Лаборатория Касперского» ежемесячно обнаруживает почти 2 тысячи новых скам-ресурсов.

Как правило, пользователям обещают денежное вознаграждение за участие в опросах и акциях. Но прежде чем щедрый фейковый представитель реального бренда переведёт своей жертве обещанный выигрыш, он просит оплатить «комиссию» или «закрепительный платёж».

«В среднем «комиссия», которую просят оплатить злоумышленники, составляет порядка 200 рублей. Если представить, что каждой заблокированной скамерской странице удалось бы обмануть одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба от скама во второй половине 2019 года могла бы составить более семи миллиардов рублей», – сообщили в пресс-службе антивирусной компании.

Злоумышленники активно пользуются методами социальной инженерии. Просьба оплатить «комиссию» возникает далеко не сразу, а на той стадии, когда пользователь уже представляет, как распорядится деньгами. Помимо маскировки под известные бренды, скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от знаменитостей.


В 2019 году злоумышленники расширили круг своих потенциальных жертв за счёт лиц старшего возраста, через адресную рассылку сообщений с предложением получить социальные выплаты — например, пенсионные накопления. Сегодня, помимо классической электронной почты, для вербовки доверчивых граждан используются социальные сети, видеосервисы, блоги и т.д.

«Наиболее слабым звеном с точки зрения информационной безопасности сегодня является сам человек. Часто злоумышленникам не приходится ничего взламывать или заражать, они прибегают к простой, но эффективной, социальной инженерии — в результате люди сами выдают им все данные, а иногда и деньги. Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность сегодня важна в той же степени, что и надёжное защитное решение», – сказал «Фонтанке» руководитель отдела контентного анализа «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

Борцы с мошенниками напоминают, что не следует переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах и sms. Акции и розыгрыши от имени известных брендов стоит уточнять на официальных сайтах компаний. «Помните – если предложение слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк», – отмечают в антивирусной компании.

В конце лета в «Лаборатории Касперского» сообщали, что значительную сумму денег из-за телефонного мошенничества в России терял каждый десятый человек (9%). Сталкивался с таким видом мошенничества каждый третий россиянин (33%). За защитой в правоохранительные органы обращались лишь четверо из ста пострадавших – 4%. В мае 2019 года в компании отчитались, что в Санкт-Петербурге с киберугрозами пользователи сталкиваются реже, чем в остальной России и странах СНГ. В апреле власти ЕС признали невозможность доказать кибершпионаж самой «Лаборатории Касперского». 


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      09.12.2019 12:34

      РСТИ получил специальный приз вице-губернатора Санкт-Петербурга

      6 декабря холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил специальный приз вице-губернатора за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      09.12.2019 12:25

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке до 8,5% в рамках предновогодней акции* на первичном рынке
      Фото предоставлено компанией Boxberry
      09.12.2019 11:25

      Новогодний ажиотаж: интернет-магазины готовятся к высокому сезону

      Кому доверить праздничные хлопоты по доставке заказов.
      www.shutterstock.com/ Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.12.2019 17:08

      Компания «Отделстрой» приглашает на вебинар «Как купить трехкомнатную квартиру без первого взноса»

      Компания «Отделстрой» приглашает 10 декабря принять участие в вебинаре «Как купить трехкомнатную квартиру в Новом Оккервиле без первоначального взноса» (6+). Начало в 19:30, участие бесплатное.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      06.12.2019 15:35

      «Петербургская Недвижимость» — партнер года банка «Открытие»

      Банк подвел итоги 2019 года и вручил компании «Петербургская Недвижимость» и холдингу Setl Group главные призы в номинации «Партнер года».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.12.2019 14:05

      Банк «Санкт-Петербург» станет партнером Российского экспортного центра в Северо-Западном регионе

      6 декабря состоялся визит представителей Российского экспортного центра во главе со старшим вице-президентом РЭЦ Алексеем Кожевниковым в Санкт-Петербург.
      Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      06.12.2019 13:21

      «Строительный трест» в четвертый раз стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

      В рамках IV Всероссийского Саммита «Надежный застройщик России», проходившего в этом году в «Президент-Отеле» Управления делами Президента России, состоялась церемония вручения золотых знаков за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля.
      ПСК
      06.12.2019 12:12

      ГК «ПСК» стала обладателем звания «Надежный застройщик России 2019»

      ГК «ПСК» получила «Золотой знак общественного контроля в долевом строительстве» и статус надежного застройщика России в Санкт-Петербурге.
      ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
      06.12.2019 10:35

      В Парголово построили очередное социальное жилье

      Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию два жилых дома в Парголово. Больше половины квартир в них - социальные.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.12.2019 18:00

      Зимние забавы в Царском селе

      В этом году зима пришла ровно по календарю. Зимние забавы всегда были в почёте у пушкинцев. В них с удовольствием принимали участие и царские особы, и простые горожане.
      Setl Group
      05.12.2019 17:04

      В Петербурге открылся новый сервис по аренде квартир: «ПН-Аренда»

      Компания «Петербургская Недвижимость» открыла направление «ПН-Аренда» для собственников жилья. Сервис предполагает полное сопровождение на всех этапах сдачи: от подготовки квартиры и профессиональной фотосъемки до заключения и продления договора аренды.
      ПАО МКБ
      05.12.2019 15:10

      МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»

      Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействие на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД).