«Лаборатория Касперского»: 7 миллиардов рублей «заработали» за год мошенники на жажде людей получать деньги ни за что

Рост мошеннических рассылок и объявлений, обещающих интернет-пользователям крупное денежное вознаграждение, за прошедший год вырос в 13 раз. Об этом 9 декабря «Фонтанке» рассказали в «Лаборатории Касперского». Если с июня по декабрь 2018 года экспертам по кибербезопасности удалось зафиксировать 2,7 миллиона попыток перехода на так называемые скам-ресурсы, то за аналогичный период в 2019-м количество таких попыток достигло уже 36,7 млн. С лета 2019-го «Лаборатория Касперского» ежемесячно обнаруживает почти 2 тысячи новых скам-ресурсов.

Как правило, пользователям обещают денежное вознаграждение за участие в опросах и акциях. Но прежде чем щедрый фейковый представитель реального бренда переведёт своей жертве обещанный выигрыш, он просит оплатить «комиссию» или «закрепительный платёж».

«В среднем «комиссия», которую просят оплатить злоумышленники, составляет порядка 200 рублей. Если представить, что каждой заблокированной скамерской странице удалось бы обмануть одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба от скама во второй половине 2019 года могла бы составить более семи миллиардов рублей», – сообщили в пресс-службе антивирусной компании.

Злоумышленники активно пользуются методами социальной инженерии. Просьба оплатить «комиссию» возникает далеко не сразу, а на той стадии, когда пользователь уже представляет, как распорядится деньгами. Помимо маскировки под известные бренды, скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от знаменитостей.





В 2019 году злоумышленники расширили круг своих потенциальных жертв за счёт лиц старшего возраста, через адресную рассылку сообщений с предложением получить социальные выплаты — например, пенсионные накопления. Сегодня, помимо классической электронной почты, для вербовки доверчивых граждан используются социальные сети, видеосервисы, блоги и т.д.

«Наиболее слабым звеном с точки зрения информационной безопасности сегодня является сам человек. Часто злоумышленникам не приходится ничего взламывать или заражать, они прибегают к простой, но эффективной, социальной инженерии — в результате люди сами выдают им все данные, а иногда и деньги. Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность сегодня важна в той же степени, что и надёжное защитное решение», – сказал «Фонтанке» руководитель отдела контентного анализа «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

Борцы с мошенниками напоминают, что не следует переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах и sms. Акции и розыгрыши от имени известных брендов стоит уточнять на официальных сайтах компаний. «Помните – если предложение слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк», – отмечают в антивирусной компании.

В конце лета в «Лаборатории Касперского» сообщали, что значительную сумму денег из-за телефонного мошенничества в России терял каждый десятый человек (9%). Сталкивался с таким видом мошенничества каждый третий россиянин (33%). За защитой в правоохранительные органы обращались лишь четверо из ста пострадавших – 4%. В мае 2019 года в компании отчитались, что в Санкт-Петербурге с киберугрозами пользователи сталкиваются реже, чем в остальной России и странах СНГ. В апреле власти ЕС признали невозможность доказать кибершпионаж самой «Лаборатории Касперского».