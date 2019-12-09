Убийство сотрудников спецсвязи в Брянске расследовали меньше трех месяцев. Две жизни и 13 млн предъявили коллеге

Менее трех месяцев длилось расследование дела сотрудника спецсвязи в Брянске, обвиняемого в убийстве сослуживцев и хищении казенных миллионов. Водитель полузакрытой структуры идет с пятью серьезными уголовными статьями в суд.

Как сообщает 9 декабря Следственный комитет, 31-летнего водителя-фельдъегеря спецсвязи обвиняют в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбоя в особо крупном размере, попытке поджога чужого имущества, хищении огнестрельного оружия и незаконном хранении оружия.

Напомним, стрельба в отделе спецсвязи в Брянске прогремела поздно вечером 19 сентября текущего года. По версии следствия, водитель, завладев служебным оружием своих коллег, убил двух сотрудников и похитил 13 925 000 рублей, находившихся в конторе. Затем он снял записи камер видеонаблюдения в служебном помещении и попытался сжечь отдел, но неудачно. После совершил неудачную попытку поджога отдела и скрылся с места происшествия.

По дороге домой водитель избавился от улик – одежды и носителя информации с видеозаписями. Оружие же и деньги спрятал на территории дома.





«В ходе проведенного комплекса следственных и процессуальных действий следователями по горячим следам обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи», – отметили в СК.

Дело направлено в суд.

Напомним, несмотря на попытки замести следы, злоумышленник оставил отпечатки, по которым на него вышли.

Ранее стало известно о рабочем конфликте в ФСО, чуть не дошедшем до стрельбы.