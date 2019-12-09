Председатель парламента Петербурга опубликовал статью. И сплагиатил свою же публикацию пятилетней давности

Спикер Законодательного собрания Петербурга, лидер региональной «Единой России» Вячеслав Макаров опубликовал 9 декабря статью в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Идентичную по смыслу, а в некоторых местах дословно совпадающую публикацию за его авторством пять лет назад уже размещала «Парламентская газета», обнаружила «Фонтанка».

В 2013 году статья Вячеслава Макарова была приурочена к двадцатилетию российской Конституции, нынешняя посвящена четвертьвековому юбилею парламента Петербурга. В текстах дословно совпадают несколько абзацев, остальные видоизменены. Что пять лет назад, что теперь лидер петербургских единороссов убежден: «Открытость, доступность — отличительные черты нынешнего городского правительства и парламента», а смысл парламентской работы «состоит в открытых дискуссиях, постоянном диалоге и с горожанами, и с исполнительной властью». И тогда, и сейчас в подтверждение своих изысканий спикер парламента сослался на цитату Уинстона Черчилля: «Ответственность — это та цена, которую мы платим за власть».

Однако в этот раз Вячеслав Макаров добавил в публикацию утверждение о том, что «депутаты — это влиятельные политики». Пять лет назад спикер Заксобрания отдал дань уважения городской администрации, написав, что Смольный – «колыбель другой, но тоже выдвинутой народом власти». В свежей публикации он делать этого не стал. Кроме того, в этот раз Макаров отказался от рассуждений об «абсолютном доминировании партии власти» – он вовсе ни разу не упомянул «Единую Россию».



