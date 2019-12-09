Компания Якунина-младшего взяла в Сбербанке кредит на 110 млн евро, оставив в залог отель Four Seasons

Сбербанк рефинансировал кредит арендатору петербургского Дома со львами, компании ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс». Сумма займа составила 110 млн евро, сообщили в пресс-службе госбанка 9 декабря.

Фирма получила кредит под залог отеля Four Seasons. Он располагается в Доме Лобанова-Ростовского, более известном как Дом со львами на Исаакиевской площади, 2. Историческое здание находится в собственности РФ и в ведении управделами президента.

«Мы благодарны Сбербанку за поддержку нашей долгосрочной стратегии по сохранению объектов исторического и культурного наследия и их дальнейшее приспособление под современные и востребованные обществом проекты», – заявил соучредитель фирмы Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» арендует особняк, построенный в 1820 году по проекту Огюста Монферрана, с 2004 года. По данным СПАРК, в 2018 году выручка фирмы составила 2,2 млрд рублей. Помимо этого, Андрей Якунин вместе с архитектором Евгением Герасимовым учредил фонд поддержки и развития музея Ф. М. Достоевского «Петербург Достоевского».





Отель класса deluxe «Four seasons» открылся в Доме со львами летом 2013 года. Генподрядчиком реконструкции памятника было выбрано ООО «Интарсия», договор с которым позже расторгли якобы из-за срыва сроков. Арбитражный суд в споре с «Тристар Инвестмент Холдингс» встал на сторону «Интарсии» и удовлетворил ее требования.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что договор аренды Дома со львами между Управделами президента и «Тристар» содержит пункт о возмещении затрат на реконструкцию. В связи с этим федеральный орган должен был выплатить арендатору около 250 млн долларов.