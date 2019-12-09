В ближайшие ночи разведут два моста через Неву – для их же блага

У туристов есть шанс поймать «за хвост» летнее развлечение. В Санкт-Петербурге продолжают разводить мосты, но уже не ради идущих по Неве судов, а ради самих мостов.

Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», в декабре запланирован ряд технологических разводок с целью обслуживания конструкций и оборудования переправ. На этой неделе крылья поднимут два моста в центре города:

Благовещенский мост – в ночь на 10 декабря, с 1:25 до 5:00;

Троицкий мост – в ночь на 11 декабря, с 1:20 до 4:50.

Разводить и сводить мосты будут в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время, отмечает пресс-служба учреждения.





В декабре уже разводили Троицкий, Благовещенский, Тучков и Володарский мосты. В межнавигационный период на всех разводных мостах будут проведены работы по техническому обслуживанию – настройке электрического, механического, гидравлического оборудования, систем сигнализации, видеообзора, подсветки. Кроме того, Володарский мост нуждается в замене водоотвода на опорах разводного пролёта, установке системы гашения колебаний разводного пролета от проходящего транспорта. На Троицком мосту запланировано обновление автоматизированной системы контроля разводки-наводки и мониторинга оборудования, на мосту Александра Невского – ремонт механизма подклинки и косметический ремонт помещений полуопор разводного пролёта, на Литейном – обновление основных насосных установок привода крыла с системой их управления.

В целом в этом сезоне «Мостотрест» провёл ремонтные работы на 31 сооружении, в том числе на Благовещенском мосту. До конца года планируется завершить ремонт еще на шести мостах и четырёх участках набережных. Это Верхний Лебяжий мост, Пеньковый мост, Екатерингофский мост, Троицкий мост, мост Александра Невского, набережная Обводного канала, реки Мойки, набережные Крюкова канала и канала Грибоедова (участки ниже Казанского моста).

За время навигации «Мостотрест» провёл 2 285 разводок петербургских мостов, 84 из которых – технологические. По Неве прошли 3 104 судна.