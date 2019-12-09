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09.12.2019 12:51
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Российский суд разрешил Оруэлла. Первый штраф по закону о «фейковых новостях» был отменен

Владивостокский суд принял решение отменить штраф автору якутского издания по статье о злоупотреблении свободой информации. В своем материале журналист позволил себе «аллюзии на Оруэлла». 

«Нашумевшее решение Якутского городского суда по фейк-ньюс в отношении сотрудника газеты Якутск Вечерний (которое поддержал и Верховный суд республики) – первое в России! – отменено в кассации» – сообщил 9 декабря заместитель главреда издания Виталий Обедин на своей странице в Facebook. 

По его словам, штраф в 30 тысяч рублей требовали за то, что журналист  Михаил Романов «посмел в публикации делать аллюзии на [Джорджа] Оруэлла с его Большим Братом».

Напомним, что в июне этого года городской суд Якутска оштрафовал Романова за публикацию заведомо недостоверной информации. Поводом для возбуждения дела стал материал об экс-сотруднике Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове, который настаивал, что из-за комментариев в Интернете его якобы избили сотрудники ФСБ. Недостоверными судья признал строчки «каждый может попасть в жернова государственной машины» и «Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах». 

Закон о фейковых новостях был подписан президентом РФ в марте 2019 года. Согласно нововведениям, после обнаружения недостоверных новостей в Интернете Роскомнадзор может сразу же блокировать сайты, на которых они размещены. Онлайн-изданиям будут высылать предупреждения, однако они должны будут незамедлительно удалять подобные новости, чтобы избежать блокировки. Из-под действия закона выведены новостные агрегаторы и традиционные СМИ.  Минимальный размер штрафа за «недостоверную информацию» составляет 30 тысяч рублей.


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