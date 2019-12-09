В Подмосковье женщина услышала звуки выстрелов, выглянула в окно и получила случайную пулю от спасателя

Звуки выстрелов привлекли внимание жительницы Подмосковья в ночь на 9 декабря. Женщина подошла к окну посмотреть, что происходит, и получила пулю, от которой скончалась.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета, инцидент произошел в деревне Мясное под Ступино. Стрельбу из охотничьего ружья устроил на территории своего частного дома нетрезвый мужчина 47 лет. Телеканал «Звезда» со ссылкой на ГУ МВД Подмосковья уточняет, что он работает в местном «Мособлспасе».

Его 57-летняя соседка получила смертельное огнестрельное ранение в грудь.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.







