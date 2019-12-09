РСТИ получил специальный приз вице-губернатора Санкт-Петербурга

фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

6 декабря холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил специальный приз вице-губернатора за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.

Церемония награждения прошла в рамках конкурса «Доверие потребителя». Николай Линченко, вице-губернатор по строительству Санкт-Петербурга, вручил Валентине Калининой, генеральному директору ООО «РСТИ», награду за вклад в строительство социальной инфраструктуры в городе.

В 2019 году компания ввела в эксплуатацию и передала на муниципальный баланс детский сад на 50 мест в жилом комплексе «Кремлевские звезды», завершила строительство детского сада на 200 мест и школы на 1375 мест на улице Маршала Казакова. Также в этом году холдинг РСТИ приступил к возведению нового здания для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе на Будапештской улице и заключил договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на строительство школы, рассчитанной на 1600 учеников, в Приморском районе.

Справка:

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) – одна из ведущих строительных компаний Северо-Запада, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 18 лет работы в Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости разных классов. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с элитным жилым комплексом «11» (ELEVEN).

ЖК "Кремлевские звезды" - застройщик ООО "БалтИнвестСтрой", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)