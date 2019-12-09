Четверть россиян ждет повышение зарплаты с 2020 года: кому ждать прибавки

Четверть российских работодателей готовится увеличить заработную плату своим сотрудникам в предстоящем году. Речь идет о ключевых кадрах, потеря которых обойдется дороже поиска новых, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», опубликованном 9 декабря.

Исследователи отметили, что годом ранее повышать зарплаты планировали лишь 18% компаний. А не собираются улучшать материальное обеспечение сотрудников только 35% компаний, когда как годом ранее таких было 56%.

«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», — прокомментировал результаты замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

В числе счастливчиков — сотрудники госорганов. Индексацию их окладов одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.



