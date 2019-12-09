Лобовое на Народного Ополчения: про таксиста говорят, что он не проснулся даже от удара

Классическое лобовое столкновение произошло на дуге проспекта Народного Ополчения утром 9 декабря.

Таксист вылетел на встречную полосу, пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Анастасия. Кадры с места аварии подтверждают: на этом участке дороги плавный поворот, в который, похоже, таксист не вошёл: вместо того, чтобы повернуть руль вправо, он поехал прямо.

Предполагаемую причину разъясняет в комментариях Оля, вторая участница ДТП (судя по её словам). «Таксист спал и при ударе даже не проснулся. Он вообще не понял, что произошло, а я ехала по своей полосе, – рассказывает Оля. – Я просто ехала на работу, и вот такой подарок».

По предварительной информации, в ДТП никто серьёзно не пострадал.



