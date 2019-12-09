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Общество
09.12.2019 12:18
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«Чтобы было как в Америке». Проблемы в пересмотре Конституции не видят 68 процентов россиян

В полтора раза за шесть лет выросло число россиян, которые положительно отвечают на вопрос: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?». В 2013 году положительно отвечали 44% граждан. В 2019 году «да» сказали уже 68% россиян. Об этом 9 декабря со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение» сообщает РБК.

В 2018 году согласных на пересмотр главного закона России насчитывалось 66%. О том, что Конституцию сегодня пересматривать не следует, заявили всего 17% россиян. Шесть лет назад эта категоричность была заметно популярнее. Против пересмотра Конституции в 2013 году выступал каждый четвёртый гражданин РФ – 25%.

«Хорошей» Конституция является для 54% граждан. Каждый пятый (22%) назвал главный закон «плохим». На этом фоне число тех, кто считает Конституцию формальностью, которая не определяет жизнь страны, превысило количество граждан, которые так не считают, – 47% против 43%.

Те же цифры дал ответ на вопрос, помогает ли Конституция защищать права рядовых граждан. 47% россиян не видят работы этого механизма. Лишь 43% считают, что Конституция защищает их права. При этом четверо из десяти граждан вообще не читали текста Конституции. Знакомы с главами Конституции 59% россиян.


Среди тех, кто согласен на пересмотр Конституции, чаще всего звучит пожелание закрепить в главном законе повышение заботы о пенсионерах и других слабо защищённых социальных группах. В то, что эти проблемы должна купировать именно Конституция, верит 6% россиян. 5% респондентов согласны на поправки, направленные на повышение уровня жизни людей.

По 3% граждан высказались за внесение поправок, касающихся улучшения качества медицины, улучшения качества образования, защиты прав простых людей. «Чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке», «прав-то нету у людей» – приводит ФОМ цитаты своих собеседников.

Каждый пятидесятый (2%) гражданин согласный на пересмотр основного закона, снова вспомнил про пенсии. Люди верят, что пенсионный возраст нужно вписывать в Конституцию, причём в прежних параметрах – в 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Кроме того, по 2% граждан хотят использовать правки Конституции для борьбы с коррупцией и введения смертной казни.

35% сторонников изменений Конституции затруднились ответить на вопрос, какие конкретно поправки им нужны. И это совершенно нормально, уверен заведующий аналитическим отделом ФОМ Григорий Кертман.

«Уровень удовлетворенности социальным положением у людей снизился, особенно после пенсионной реформы, соответственно, вырос запрос на изменение социальной ситуации», – говорит эксперт и уточняет, что именно это и показывают ответы граждан, а не запрос на политические изменения, перемены в системе государственного устройства.

Один из авторов Конституции, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова в канун 25-летия главного закона страны в интервью «Фонтанке» напомнила, как принималась Конституция, как её меняли в последние десять лет и что власти могут с ней сделать дальше.

Опрос ФОМ был проведён 30 ноября — 1 декабря в 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.

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