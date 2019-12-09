Иосиф Пригожин рассказал об аварии сына Валерии. Пострадавший и его девушка остаются в больнице

Иосиф Пригожин, муж и продюсер певицы Валерии, прокомментировал 9 декабря «Фонтанке» аварию, в которую накануне попал сын артистки Арсений Шульгин.

«Хочу выразить огромную благодарность тосненским врачам и гаишникам, которые оказали профессиональную и мгновенную помощь. Также поддержку оказали водители из проезжающих машин, которые помогли ребятам с теплой одеждой и перегородили трассу во избежание других столкновений. Ребята выехали, когда было еще тепло, а потом подморозило дорогу. Они немного не справились с управлением. Ребята продолжают находиться в больнице. Арсению уже зашили губу. Девочке оперируют сломанную руку. Еще легко отделались», – подчеркнул Пригожин.

Скриншот с сайта instagram.com

Напомним, «Мерседес» Арсения Шульгина попал в аварию на трассе М-11 под Тосно. За рулем находилась 21-летняя девушка. Как рассказал Шульгин в своём инстаграме, ему зашили губу, а его спутница сломала руку. «В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло», — заявил ранее сам Арсений. Прокомментировала происшествие и сама Валерия.



