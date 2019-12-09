Бывшие следователи СК Петербурга идут под суд с покушением на хищение 10 млн. Они одумались и признались

Следком Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении своих бывших сотрудников, а сейчас адвокатов Дмитрия Филипцева и Андрея Фёдорова. К суду они заготовили признание и просьбу об особом порядке.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 9 декабря, дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере зарегистрировал Красногвардейский районный суд. Материалы поступили судье Ирине Широковой, предварительное слушание назначено на среду, 11 декабря.

Дмитрий Филипцев дожидается разбирательства под домашним арестом, Андрей Фёдоров заплатил за свободу миллион рублей. «Фонтанка» рассказывала, как 1 октября его задержали оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности после того, как на АЗС на Шафировском подконтрольно передали ему 4,3 миллиона рублей.

По версии следствия, это часть от 10 миллионов, которые адвокаты затребовали от предпринимателя Сергея Мещерякова за его спасение от уголовной ответственности. Деньги будто бы обещали передать в СК Петроградского района, в производстве которого находится дело о незаконной банковской деятельности.

Дмитрий Филипцев руководил экономическим управлением СК Петербурга, уволился в 2013 году. Федоров работал следователем. После задержания они настаивали на своей невиновности, но за два месяца изменили позицию. Оба признали вину и собираются просить рассмотреть дело в особом порядке. Суд решит вопрос на предварительном слушании.



