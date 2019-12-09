С космодрома Восточный успешно стартовали 160 уголовных дел. Прокуратура оценила ущерб в 20 млрд рублей

С начала возведения космодрома Восточный в Амурской области возбуждено 163 уголовных дела, заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

«Расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них (93) расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 — МВД, а еще 2 — ФСБ», — цитирует 9 декабря заявление Чайки газета «Коммерсант».

По словам генпрокурора, обвинительные заключения по 109 делам, фигурантами которых стали 145 человек, уже утверждены для передачи в суды. «Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 миллиарда рублей», — добавил генеральный прокурор.

Юрий Чайка также подчеркнул, что расследование по 25 уголовным делам продолжается. Большинство из них возбуждено по фактам хищений.





Ранее Генпрокуратура сообщала, с 2014 по 2018 год было выявлено 17 тысяч различных нарушений, а также заведено 140 уголовных дел.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. В настоящее время завершено возведение объектов первой очереди для запуска ракет «Союз». Ведется строительство второй очереди, работы начались в конце апреля. При этом темпы не устраивают правительство, как в сентябре рассказал вице-премьер Юрий Борисов. На ноябрьском совещании с правительством президент России Владимир Путин посетовал, что на Восточном, несмотря на принимаемые меры, «воруют сотнями миллионов».