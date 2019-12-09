На ЗСД закроют один из заездов

Две ночи подряд на севере ЗСД, в Курортном районе Санкт-Петербурга, будет недоступен один из заездов.

Как сообщает мобильное приложение «Ваш ЗСД», участок развязки с Новым шоссе, обеспечивающий заезд на ЗСД в южном направлении, планируется закрывать 10 и 12 декабря с 1:00 до 5:00, то есть в ночи на вторник и на четверг.

Въезд на ЗСД с трассы Е-18 «Скандинавия» и с Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного будет осуществляться в штатном режиме.





Ограничения вводятся в связи с работами АО «Производственное объединение «Возрождение».