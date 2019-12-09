Рассрочка как замена ипотеке

Рассрочка от застройщика – своеобразная альтернатива ипотеке. Ответственные застройщики, как компания «Строительный трест», понимают, что ипотеку могут выбрать не все потенциальные клиенты, поэтому заботятся о дополнительных вариантах покупки.

«Строительный трест»

Рассрочка подойдет тем, кто не рассматривает или не может взять кредит на жилье. Этот способ оплаты не зависит от одобрения банка, так как вы расплачиваетесь с застройщиком напрямую, нет риска отказа банка. Рассрочка доступна для более широкой аудитории, не ограниченной строгими банковскими критериями. Ее проще оформлять, так как требуется меньше документов – например, не нужна справка о доходах. Кроме того, купленная в рассрочку квартира, как правило, выходит дешевле ипотечной, ведь не нужно платить проценты банку. Некоторые долгосрочные ипотечные кредиты делают квартиру дороже чуть ли не в два раза по сумме выплат за все годы.

Рассрочка подойдет, например, представителям бизнеса, так как они располагают крупными суммами. Но проблема в том, что вывести их из оборота получается не всегда. Если у вас есть большой депозит в банке или квартира, которая сдается в аренду, или вы собственник множества объектов недвижимости, то это тоже делает рассрочку привлекательным вариантом для покупки жилья. На рассрочку также можно рассчитывать, имея на руках сумму, равную 70-75% от стоимости нового жилья.

Например, у компании «Строительный трест» рассрочки актуальны для всех объектов – они не требуют выплаты процентов и доступны при минимальном первом взносе от 30%.

Удорожание квадратного метра в этом случае в среднем составляет 3,5 тыс. рублей. При первоначальном взносе от 50% до 80% – квартира дорожает на 2 тыс. рублей на кв. метр. При взносе 80% и более – базовая стоимость не меняется.

Как правило, в строящихся жилых комплексах рассрочку предоставляют до даты ввода объекта в эксплуатацию. На готовые объекты в компании «Строительный трест» предоставляется рассрочка на полгода с момента заключения договора.

«Строительный трест»

Например, в первой очереди ЖК «Новое Купчино» рассрочка действует до декабря 2020 года, во второй очереди – до 25 ноября 2021 года. В ЖК NEWПИТЕР в строящихся 8 и 9 лоте рассрочка заканчивается 25 ноября 2020 года. В строящемся ЖК «Архитектор», входящем в состав ЖК «Капитал», рассрочка действует до 25 июля 2021 года. В сданном ЖК «Пляж» рассрочка дается на полгода, как и для сданных 5 и 6 лота ЖК «Капитал». В готовом ЖК «Сосновка» (пр. Тореза, 77) – до 15 июля 2020 года.

Кроме жилья «Строительный трест» отдельно предоставляет рассрочки для покупки паркингов в составе своих жилых комплексов. При минимальном первом взносе в размере 10%, клиент может начинать пользоваться машиноместом, которое в итоге подорожает всего на 5% от общей стоимости.

«Строительный трест»

Для некоторых уже сданных комплексов компании «Строительный трест» (ЖК «Невский стиль», ЖК «Золотая середина», «Лиственный») действует специальное предложение – программа рассрочек на покупку паркинга на шесть лет (72 месяца). Например, в ЖК «Лиственный» при первом взносе 61,5 тысяч рублей автовладельцы могут получить собственный паркинг, делая ежемесячные взносы, сравнимые по размеру с арендной платой – 7 000 руб. Платеж получается примерно одинаковым, только вы платите за свое имущество, а не за арендованное.

Если ваши финансовые возможности позволяют платить в рассрочку и внести нужный первый взнос, можно рассмотреть данный вариант как при покупке квартиры, так и паркинга у «Строительного треста».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Пляж" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/