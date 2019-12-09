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Бизнес-трибуна
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09.12.2019 11:40
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Рассрочка как замена ипотеке

Рассрочка от застройщика – своеобразная альтернатива ипотеке. Ответственные застройщики, как компания «Строительный трест», понимают, что ипотеку могут выбрать не все потенциальные клиенты, поэтому заботятся о дополнительных вариантах покупки.

Рассрочка как замена ипотеке

«Строительный трест»

Рассрочка подойдет тем, кто не рассматривает или не может взять кредит на жилье. Этот способ оплаты не зависит от одобрения банка, так как вы расплачиваетесь с застройщиком напрямую, нет риска отказа банка. Рассрочка доступна для более широкой аудитории, не ограниченной строгими банковскими критериями. Ее проще оформлять, так как требуется меньше документов – например, не нужна справка о доходах. Кроме того, купленная в рассрочку квартира, как правило, выходит дешевле ипотечной, ведь не нужно платить проценты банку. Некоторые долгосрочные ипотечные кредиты делают квартиру дороже чуть ли не в два раза по сумме выплат за все годы. 

Рассрочка подойдет, например, представителям бизнеса, так как они располагают крупными суммами. Но проблема в том, что вывести их из оборота получается не всегда. Если у вас есть большой депозит в банке или квартира, которая сдается в аренду, или вы собственник множества объектов недвижимости, то это тоже делает рассрочку привлекательным вариантом для покупки жилья. На рассрочку также можно рассчитывать, имея на руках сумму, равную 70-75% от стоимости нового жилья. 

Например, у компании «Строительный трест» рассрочки актуальны для всех объектов – они не требуют выплаты процентов и доступны при минимальном первом взносе от 30%. 

Удорожание квадратного метра в этом случае в среднем составляет 3,5 тыс. рублей. При первоначальном взносе от 50% до 80% – квартира дорожает на 2 тыс. рублей на кв. метр. При взносе 80% и более – базовая стоимость не меняется. 

Как правило, в строящихся жилых комплексах рассрочку предоставляют до даты ввода объекта в эксплуатацию. На готовые объекты в компании «Строительный трест» предоставляется рассрочка на полгода с момента заключения договора. 

«Строительный трест»
«Строительный трест»

Например, в первой очереди ЖК «Новое Купчино» рассрочка действует до декабря 2020 года, во второй очереди – до 25 ноября 2021 года. В ЖК NEWПИТЕР в строящихся 8 и 9 лоте рассрочка заканчивается 25 ноября 2020 года. В строящемся ЖК «Архитектор», входящем в состав ЖК «Капитал», рассрочка действует до 25 июля 2021 года. В сданном ЖК «Пляж» рассрочка дается на полгода, как и для сданных 5 и 6 лота ЖК «Капитал». В готовом ЖК «Сосновка» (пр. Тореза, 77) – до 15 июля 2020 года.

Кроме жилья «Строительный трест» отдельно предоставляет рассрочки для покупки паркингов в составе своих жилых комплексов. При минимальном первом взносе в размере 10%, клиент может начинать пользоваться машиноместом, которое в итоге подорожает всего на 5% от общей стоимости.

«Строительный трест»
«Строительный трест»

Для некоторых уже сданных комплексов компании «Строительный трест» (ЖК «Невский стиль», ЖК «Золотая середина», «Лиственный») действует специальное предложение – программа рассрочек на покупку паркинга на шесть лет (72 месяца). Например, в ЖК «Лиственный» при первом взносе 61,5 тысяч рублей автовладельцы могут получить собственный паркинг, делая ежемесячные взносы, сравнимые по размеру с арендной платой – 7 000 руб. Платеж получается примерно одинаковым, только вы платите за свое имущество, а не за арендованное.

Если ваши финансовые возможности позволяют платить в рассрочку и внести нужный первый взнос, можно рассмотреть данный вариант как при покупке квартиры, так и паркинга у «Строительного треста».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Пляж" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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