«Ушатаны передние зубы. Это лучший исход». Сын Валерии и его друзья отходят от аварии по пути в Петербург

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин благополучно добрался до Москвы из Петербурга. По пути юноша жаловался, что не может есть из-за швов на губах.

Скриншот с сайта instagram.com

«8 декабря – мой новый день рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая, что мы разбились на полной скорости на трассе М11, наше спасение – настоящая доля случая», – рассказал в соцсетях Арсений, приехав домой.

Молодой человек подвёл итоги, поведав, кто какие увечья получил в ДТП.





«Я – разорваны губы, ушатаны передние зубы. Лиана – перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. Саня – ушиб рёбер от ремня безопасности. Артём – кровоподтёки на руках. Машина – под списание», – написал Шульгин в своём Instagram, уточнив, что автомобиль принадлежит девушке.

Валерия также прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попал её сын от первого брака. По её словам, в момент аварии Арсений спал на заднем сиденье.

«Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать, дороги слишком опасны. Берегите себя», – написала она.

Об аварии стало известно из инстаграма Шульгина, где он опубликовал несколько снимков, в том числе и с принадлежащим ему «Ягуаром». Однако позже выяснилось, что в ДТП попал другой автомобиль — «Мерседес».