Суды Петербурга возвращаются к работе. На очереди — ТЦ, но без «прогулок»

Пять судов Петербурга вернулись к работе после проверки из-за анонимных угроз, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

К 11:20 сотрудники оперативных служб разрешили вернуться в здания Петродворцового, Выборгского, Сестрорецкого, Невского, Октябрьского судов.

Не завершен осмотр Смольнинского, Приморского.

Вместе с петербургскими коллегами вынужденно гуляли сегодня судьи Коптевского, Головинского и Чертановского районных судов Москвы, сообщает 9 декабря РБК со ссылкой на ТАСС.





А в Петербурге вместе с судами проверяют десятки торгово-развлекательных центров. Но, по информации «Фонтанки», без эвакуаций.

Не пожалели «минёры» и больницы. В соцсетях сообщают, что на улицу отправили пациентов городской многопрофильной больницы №2 в Учебном переулке.

Напомним, новая волна анонимок с угрозами взрыва накрыла две столицы в конце ноября. Бомбы ищут именем православного бизнесмена Константина Малофеева. «Фонтанка» проанализировала все, что известно об очередной устрашающей акции.