США не удалось заполучить «российского хакера» Винника. Наследница связываемой с ним криптобиржи стала причиной сообщений о минировании в Петербурге

Возможный сооснователь одной из крупнейших криптоплощадок мира BTC-e, о наследнице которой WEX сообщается в анонимках о минированиях в Петербурге, остается в Греции после отказа экстрадировать его во Францию или США.

«Греческий суд отменил решение об экстрадиции [Александра] Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация», – цитирует 9 декабря заявление российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой РИА Новости.

По ее словам, российская сторона продолжает помогать своему гражданину «по гуманитарным каналам». В частности, омбудсмен упомянула контакт с греческим коллегой Андреасом Поттакисом, который оказал содействие при выводе Винника из длительной голодовки.

Россиянин, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Осенью 2018 года, как ранее стало известно BBC, WEX продали дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефициарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.



