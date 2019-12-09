Происшествия
США не удалось заполучить «российского хакера» Винника. Наследница связываемой с ним криптобиржи стала причиной сообщений о минировании в Петербурге
Возможный сооснователь одной из крупнейших криптоплощадок мира BTC-e, о наследнице которой WEX сообщается в анонимках о минированиях в Петербурге, остается в Греции после отказа экстрадировать его во Францию или США.
«Греческий суд отменил решение об экстрадиции [Александра] Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация», – цитирует 9 декабря заявление российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой РИА Новости.
По ее словам, российская сторона продолжает помогать своему гражданину «по гуманитарным каналам». В частности, омбудсмен упомянула контакт с греческим коллегой Андреасом Поттакисом, который оказал содействие при выводе Винника из длительной голодовки.
Россиянин, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Осенью 2018 года, как ранее стало известно BBC, WEX продали дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефициарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.
Справка:
Греция задержала Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.
В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Протестуя против попыток его экстрадировать в США или Францию и переноса суда, в декабря 2018 года россиянин начал голодовку. За несколько месяцев он потерял почти 30% веса и оказался «на грани смерти», поэтому в дело вмешалась Москалькова, попросив выдать его России.