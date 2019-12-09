Девушка мчала по МКАД в горящей машине

Загоревшийся автомобиль остановили сотрудники полиции на 33-м километре московской кольцевой дороги в районе Варшавского шоссе.

Как сообщает 9 декабря агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, за рулём легковушки была молодая женщина. По предварительной информации, она находилась в нетрезвом состоянии.

Кадр из видео в YouTube

По данным ТАСС, машину помогли остановить другие участники дорожного движения – они прижали её к обочине. На кадрах ехавших мимо автомобилистов видно, что водителя вытаскивали из салона чуть ли не силой.





Никто не пострадал. На водителя был составлен административный протокол.

Видео: YouTube/Новости всего мира