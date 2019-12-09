Новогодний ажиотаж: интернет-магазины готовятся к высокому сезону

Фото предоставлено компанией Boxberry

Кому доверить праздничные хлопоты по доставке заказов.

В начале декабря начинается высокий сезон на рынках бытовой техники, ювелирных изделий, одежды, аксессуаров и других товаров, которые приобретаются в качестве подарков для друзей и родственников. Рост продаж во многих интернет-магазинах в этот период может достигать 300%.

По статистике службы доставки Boxberry, в конце 2018 года интернет-магазины Санкт-Петербурга отправляли в 2,6 раза больше посылок, чем в начале года. Чаще всего покупатели заказывали товары для красоты и здоровья, сувениры, электронику, одежду, обувь и аксессуары. К концу 2019 года компании ждут еще большего спроса на товары.

Как же подготовиться к сезонному ажиотажу? Найти ответственную службу доставки. Доверить предновогодние хлопоты по доставке заказов для ваших клиентов можно компании Boxberry. Удержать клиентов позволит качественный сервис, соблюдение сроков доставки и удобство получения заказов.

С помощью Boxberry вы можете значительно расширить географию продаж и отправлять товары во все города присутствия компании. На сегодняшний день это более 3400 отделений и доставка в 1600 населенных пункта России. Клиенты Boxberry получают возможность забрать посылки рядом с домом – отделения расположены в густонаселенных районах города, вблизи торговых центров и крупных транспортных развязок.

На старте работы интернет-магазины могут получить бонус от компании Boxberry. Подключайтесь к службе доставки в период с 01.12.2019 по 31.01.2020 и получите бонус 1000 рублей на доставку заказов. Воспользуйтесь промокодом BERRY – специальное предложение действует в течение 60 дней с момента активации промокода. Товары на доставку передавать в отделения Boxberry можно сразу после регистрации в личном кабинете – без визита в офис Boxberry и подписания документов.

Сотрудничество с Boxberry открывает для предприятий онлайн-торговли новые возможности – рост продаж и получение дополнительной прибыли. В настоящее время в Санкт-Петербурге работает 247 отделений Boxberry, из которых 206 принимает на доставку товары из интернет-магазинов.

Возьмите верный курс на новый год: доставляйте посылки с помощью Boxberry!

Сроки акции с 01.12.2019 по 31.01.2020 г. Организатор: ООО "УК Боксберри" ИНН 5029190794/ОГРН 1145029012281, юр. адрес:127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.4. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения boxberry.ru.