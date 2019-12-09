Личная встреча Путина и Зеленского пройдет «без ограничений по времени»

Встреча Путина и Зеленского пройдет в Париже после завершения саммита в «нормандском формате». Об этом 9 декабря заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Встреча пройдёт после завершения всех мероприятий… организаторы задали формат встречи самой, и получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий, после завершения встречи «четвёрки», — заявил Ушаков.

Он подчеркнул, что ограничений по времени у встречи не будет. Президенты двух стран собираются обсудить реализацию Минских соглашений.

Напомним, сегодня в Париже пройдет встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции.



