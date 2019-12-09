Фигурант дела бывшего главы Коми требует от государства миллионы за перевозку в автозаках. Он провел в них 1600 часов

Фигурант дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера Павел Марущак подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру. Как сообщают 9 декабря «Ведомости», он требует возместить моральный вред за перевозку в автозаках.

Согласно иску, с которым ознакомились журналисты издания, Марущак провел в московских СИЗО четыре года, оттуда его как минимум 203 раза вывозили к следователям и в суды. В автозаках, по его собственным подсчетам, заявитель провел около 1600 часов.

Марущак в своем иске напоминает о решении ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России», согласно которому одна из заявительниц получила 1500 евро за 290 перевозок в автозаке продолжительностью 11 часов 40 минут. По такому тарифу фигурант дела Гайзера может претендовать на 15 млн рублей. Однако он просит всего 2,25 млн, поскольку понимает, что «российские суды не обеспечивают эффективной правовой защиты при рассмотрении жалоб даже на пытки». По этому поводу также подана жалоба в ЕСПЧ, которая будет отозвана, если по иску удастся добиться компенсации.

В иске поясняется, что в автозаке пассажиры страдают от «отсутствия вентиляции, скученности и нахождения часами в тесных «стаканах» — часто в ущерб времени, отведенному на сон». Кроме того, Марущак является инвалидом и передвигается с помощью протеза, для чего автозаки также не приспособлены.

Напомним, Павел Марущак в 2010-2015 годах был главой управления информации администрации главы Коми. В июне 2019-го он получил 5 лет и 8 месяцев колонии по обвинению в получении взятки, участие в преступном сообществе суд доказанным не признал. Марущак вскоре вышел на свободу по закону, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии. Сам бывший глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии за мошенничество, коррупцию и отмывание денег.



