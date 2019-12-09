Под Всеволожском торговцы продали фээсбэшникам 2 кг наркотиков

Подробности задержания участников международной группировки, поставлявшей наркотики в Россию из-за рубежа, приводит 9 декабря издание 47 news. Ранее о совместной операции с Комитетом госбезопасности Белоруссии сообщила ФСБ.

По данным сайта, днём 5 декабря возле садоводства «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти намечалась сделка. 46-летний житель посёлка Шугозеро Тихвинского района, 36-летний житель Тихвина и 36-летний безработный из Новгородской области продали 100 таблеток с интересным эффектом и около 2 кг смеси наркотика в порошке. Они не знали, что более 200 тысяч рублей получают от контрразведки. Взяли их с поличным.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Двум ранее осуждавшимся жителям Ленобласти изберут меру пресечения в течение двух суток. Приезжий из Новгорода уехал на малую родину, где ранее находился под арестом по ранее возбужденному уголовному делу.

Еще одна часть этой операции прошла на территории Новгородской области. Там задержаны трое. И не с пустыми руками: пулеметом Дегтярева, пистолетом-пулеметом Шпагина и т. д.



