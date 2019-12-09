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Происшествия
09.12.2019 10:41
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У «Лесной» притёрлись маршрутка и троллейбус, а на Косыгина такси остановило автобус

Несмотря на осадки, загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 9 декабря не превысила норму, максимум составил обычные для последних недель 6 баллов. Самая длинная пробка, по данным «Яндекса», растянулась на 6,5 километра — это немного, особенно для КАД.  

Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект из центра (8 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (8 баллов), Витебский проспект в центр (8 баллов). Не характерно свободное для утреннего часа пик движение было на шоссе Революции и Рябовском шоссе в центр (4 балла, что на 3 балла ниже обычного), на проспекте Славы и Народной улице к Московскому (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  1. 9:21, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 40 минут.
  2. 9:57, Мурманское шоссе, 6,5 км, от поворота на Озерки до эстакады над железной дорогой. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.
  3. 8:45, Гражданский проспект, Кушелевская дорога, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 2 часа.
  4. 8:33, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
  5. 8:41, проспект Энгельса, 4,1 км, от проспекта Луначарского до 6-го Верхнего переулка. Пробка продержалась 1 час.

У «Лесной» притёрлись маршрутка и троллейбус, а на Косыгина такси остановило автобус


«Яндекс.Навигатор» наглядно демонстрирует транспортные проблемы огромных жилых комплексов, превращающихся в отдельные города без достаточного количества дорог: Кудрово, Мурино, Шушары.

Местами дорожное движение осложняли аварии. Около станции метро «Лесная» на светофоре перед остановкой «что-то не поделили троллейбус с маршруткой», перекрыв две полосы, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

У «Лесной» притёрлись маршрутка и троллейбус, а на Косыгина такси остановило автобус

На пересечения Заневского и Новочеркасского проспектов, где по утрам тоже всегда очень плотно, столкнулись небольшой грузовик и белый седан.

У «Лесной» притёрлись маршрутка и троллейбус, а на Косыгина такси остановило автобус

Автобус попал в ДТП с такси на проспекте Косыгина. «Пробка, скорость минимальная, но все же подъехали два скорых экипажа. Движение и без того постоянно затруднено, теперь пробка ещё больше... Ещё и пожарка подъехала», – пишут в «ДТП и ЧП».

У «Лесной» притёрлись маршрутка и троллейбус, а на Косыгина такси остановило автобус

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