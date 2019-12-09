Артём надеется на помощь

У трёхлетнего Артёма врожденный гигантский невус туловища. В любой момент он может переродиться в меланому – рак кожи, поэтому его необходимо как можно скорее удалить. Помочь мальчику взялись израильские медики. Первый этап по удалению невуса прошёл успешно. Впереди ещё несколько. Но у родителей уже не осталось средств на лечение сына.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на многоэтапную операцию.

Артём Ахмедов, 3 года.

Гигантский невус туловища.

Спасёт сложная многоэтапная операция. Стоимость 2 335 079 руб. Собрано 672 120 руб. Не хватает 1 662 959 руб.

Артём – второй и долгожданный ребёнок в семье. Мама тщательно готовилась к беременности, соблюдала все рекомендации врачей, сдавала анализы, проходила УЗИ. Обследования всегда показывали, что ребёнок полностью здоров. Поэтому диагноз новорождённого сына стал для семьи настоящим шоком.

Артём никогда не ходил в детский садик, родители вынуждены постоянно следить за ребёнком и многое ему запрещают. Так как невус занимает значительную площадь тела, велика вероятность его травмировать, что может привести к образованию меланомы. Артёму нельзя играть в активные игры, общение с другими детьми ограничено, большую часть своей жизни он проводит дома и в больницах.

Невус – это не просто дефект кожи, проблема затрагивает глубокие слои эпидермиса, поэтому удалить его трудно. Старые методы лечения предполагают иссечение невуса. Учитывая площадь новообразования в случае с Артёмом – это десятки травматичных операций под наркозом, между которыми необходимы длительные промежутки для восстановления организма. Таким образом, полное удаление растянется на долгие годы. За это время невус может переродиться. Риск развития меланомы растёт каждый день. Особенно большим он будет в подростковом возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма. При старых методах лечения полностью убрать новообразование до этого периода будет практически невозможно.

Быстро удалить невус готовы в израильской клинике «Хадасса». Профессор Александр Маргулис проводит удаление по уникальному инновационному методу. По его прогнозу, это займёт всего 2 года. Учитывая возможные риски – это оптимальный вариант.

Первый этап удаления невуса уже успешно завершен. Его родители оплатили самостоятельно. Впереди второй этап. Стоимость – 2 335 079 рублей. Этих денег у семьи нет. Поэтому они вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям.

На данный момент собрано около 30% от нужной суммы.

О том, как помочь Артёму, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».