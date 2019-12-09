Сергей Шойгу в списке героев Отечества от ВЦИОМ обогнал Суворова, Кутузова и Александра Невского

Действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу попал на вторую строчку рейтинга героев Отечества, который составил Всероссийский центр изучения общественного мнения после обзвона 1600 россиян. Об этом 9 декабря сообщает официальный сайт ВЦИОМ.

Сергея Шойгу в ответ на вопрос о том, «кого из российских военных вы могли бы назвать героями Отечества», вспомнил каждый пятый россиянин – 19%. Более популярным героем для россиян оказался маршал Победы Георгий Жуков, за которого голоса отдали 37% граждан РФ. Замыкает тройку героев Отечества выдающийся российский полководец XVIII века Александр Суворов.

На четвёртом месте оказался ещё один полководец из далёкого прошлого – полководец из XIX века Михаил Кутузов. Его вспомнили 12% россиян. С пятого по седьмое место расположились военачальники XX века – Константин Рокоссовский (11%), Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%).





Из современников, помимо Шойгу, в первой десятке нашлось место и генералу Александру Лебедю. С рейтингом 8% он оказался на восьмом месте. Святой благоверный князь Александр Невский, который в XIII веке дал отпор «тогдашнему НАТО», угодил лишь на 9-ю строчку с результатом 3%. Замыкает десятку адмирал Павел Нахимов – 2%.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу традиционно входит в тройку первых лиц государства, которые вызывают максимальное доверие у россиян. В июне 2019 года на вопрос ВЦИОМ о доверии без указания фамилии Владимира Путина назвали 31,1% опрошенных, Сергея Шойгу – 13,2%, а главу МИД Сергея Лаврова – 11,4% голосов.