Очевидец рассказал о выкинутом из джипа на Выборгском шоссе. Полицейских отправили в баню

Из белого джипа выбросили человека, сообщил глубокой ночью 8 декабря в полицию свидетель. Он указал место — Выборгское шоссе.

Как стало известно «Фонтанке», свидетель набрал «02» в 02:38, а через десять минут на Выборгском шоссе, 342, полицейские нашли тело мужчины — впрочем, без внешних признаков насильственной смерти. Мужчина был без документов, но с именной банковской картой. Как потом выяснилось, чужой.

Поиски вывели на 30-летнего местного жителя. Обладатель карты рассказал, что погибший – приятель Денис родом с Украины, который строит ему частный дом на Подгорной улице в Парголово. Петербуржец представил свою версию событий: в ночь на воскресенье мужчины отдыхали в бане, в третьем часу они возвращались на автомобиле домой. В пути 40-летний Денис заявил, что его укачало, и он решил дойти оставшиеся 200 метров пешком. Его высадили.

Погибший жил в России без регистрации с 2015 года, в том же году он осуждался за кражу.



