«Пусть каждая девочка поверит в силу своей мечты». Топ-модель из ЮАР стала мисс Вселенная – 2019

Южноафриканская топ-модель 26-летняя Зозибини Тунзи стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2019». Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instargram 9 декабря.

«Пусть каждая маленькая девочка, которая была свидетелем этого момента, навсегда поверит в силу своих мечтаний, и пусть они увидят, как их лица отражаются в моём лице. Я с гордостью заявляю свое имя Zozibini Tunzi, Мисс Вселенная 2019!» – написала победительница.

«Я росла в мире, где женщина моей внешности – с кожей и волосами, как у меня – никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу», – цитирует Тунзи CNN.





В тройку финалистов также вошли мексиканка София Арагон и пуэрториканка Мэдисон Андерсон. Всего в конкурсе приняли участие 90 девушек. Россия не была представлена на конкурсе, так как у победительницы «Мисс Россия – 2019» Алины Санько не было времени подготовиться к конкурсу и получить визу, отмечает «Интерфакс». Россиянка примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне, уточняет РИА Новости.

Конкурс «Мисс Вселенная – 2019» проходил в США в Атланте. Как сообщается на официальной странице конкурса, победительница этого года Зозибини Тунзи занимается борьбой с гендерным насилием.

Известно, что Тунзи выросла в простой деревенской семье вместе с двумя сёстрами. До победы в «Мисс Южная Африка – 2019» девушка получила степень бакалавра технологий в области управления связями с общественностью в Технологическом университете полуострова Кейп. Впервые Зозибини попробовала свои силы в конкурсе «Мисс ЮАР» в 2017 году. Тогда она пробилась в число 26 лучших полуфиналисток, но не попала в 12 сильнейших, кто проходил в финал. В 2019 году после победы в национальном конкурсе она получила 1 миллион южноафриканских рэндов (около 680 тысяч долларов США. – Прим. ред.), автомобиль и полностью меблированную квартиру в Йоханнесбурге стоимостью около 5 млн рэндов.