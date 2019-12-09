«Пусть каждая девочка поверит в силу своей мечты». Топ-модель из ЮАР стала мисс Вселенная – 2019
Южноафриканская топ-модель 26-летняя Зозибини Тунзи стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2019». Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instargram 9 декабря.
«Пусть каждая маленькая девочка, которая была свидетелем этого момента, навсегда поверит в силу своих мечтаний, и пусть они увидят, как их лица отражаются в моём лице. Я с гордостью заявляю свое имя Zozibini Tunzi, Мисс Вселенная 2019!» – написала победительница.
Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!
«Я росла в мире, где женщина моей внешности – с кожей и волосами, как у меня – никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу», – цитирует Тунзи CNN.
В тройку финалистов также вошли мексиканка София Арагон и пуэрториканка Мэдисон Андерсон. Всего в конкурсе приняли участие 90 девушек. Россия не была представлена на конкурсе, так как у победительницы «Мисс Россия – 2019» Алины Санько не было времени подготовиться к конкурсу и получить визу, отмечает «Интерфакс». Россиянка примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне, уточняет РИА Новости.
Конкурс «Мисс Вселенная – 2019» проходил в США в Атланте. Как сообщается на официальной странице конкурса, победительница этого года Зозибини Тунзи занимается борьбой с гендерным насилием.
Известно, что Тунзи выросла в простой деревенской семье вместе с двумя сёстрами. До победы в «Мисс Южная Африка – 2019» девушка получила степень бакалавра технологий в области управления связями с общественностью в Технологическом университете полуострова Кейп. Впервые Зозибини попробовала свои силы в конкурсе «Мисс ЮАР» в 2017 году. Тогда она пробилась в число 26 лучших полуфиналисток, но не попала в 12 сильнейших, кто проходил в финал. В 2019 году после победы в национальном конкурсе она получила 1 миллион южноафриканских рэндов (около 680 тысяч долларов США. – Прим. ред.), автомобиль и полностью меблированную квартиру в Йоханнесбурге стоимостью около 5 млн рэндов.