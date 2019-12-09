Рабочий день в судах Петербурга начался с эвакуации. Шантажисты угрожают также госпиталю ФСБ, больницам и Эрмитажу

Здания судебной системы в Петербурге получают анонимки с угрозой взрыва с утра пораньше 9 декабря. Первые «весточки» начали приходить в девять часов.

Фото послания опубликовала в понедельник объединённая пресс-служба судов города. В нём говорится о бомбе в Петродворцовом суде и на нескольких станциях метрополитена – «Пушкинской», «Достоевской» и «Сенной».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе петербургского метрополитена, у них проверка пока не началась. А вот Октябрьский, Петродворцовый, Выборгский, Сестрорецкий, Приморский и Невский райсуды начали свой день не с кофе, а с прогулки.

Также в одном из писем, поступившем в суд, среди заминированных зданий были указаны несколько медучреждений – госпиталь управления ФСБ, Пушкинский военный госпиталь, а также больницы №46, 28, 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9 и 1. В третьей анонимке фигурировал Эрмитаж, который, к слову, сегодня выходной.





Массовые «минирования» судов продолжаются уже восьмой день. Вместе с ними регулярно прерывают свою работу городские торговые центры. Письма приходят с с европейской зашифрованной почты, злоумышленники подписываются бизнесменом Константином Малофеевым.