Знакомый похитил петербурженку на глазах у 11-летней дочери. Избитая, она смогла вырваться и заявить в полицию

Молодая женщина из Петербурга стала жертвой своего знакомого. Он похитил её днём 8 декабря на глазах у малолетней дочери, после чего отнял телефон и отвёз в отель. Чудом ей удалось вырваться и попросить помощи у персонала ближайшего кафе.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 8 декабря на стол дежурного 3 отдела полиции Калининского района легло заявление от 31-летней петербурженки. В нём она попросила наказать своего 34-летнего знакомого. По словам женщины, около четырёх часов того же дня Роман приехал к дому Надежды на улице Карпинского и начал кидать камни в окно квартиры на первом этаже с требованием выйти на улицу. Она вместе с 11-летней дочерью вышла из парадной, после чего мужчина потребовал от женщины сесть в чёрную «Шкоду», за рулем которой находился незнакомый ей человек. Петербурженка испугалась за свою дочь-пятиклассницу и подчинилась.

Когда автомобиль тронулся, жертва не на шутку испугалась и попросила водителя вызвать полицию, но тот не отреагировал, а похититель сильно ударил её по лицу. Затем Роман сказал Надежде, чтобы она сидела тихо и не дёргалась, иначе тот забьёт её до смерти. Чёрная «Шкода» продолжила ехать в неизвестном женщине направлении, тем временем знакомый похищенной потребовал отдать ему телефон. Встретив отказ, он сам вытащил мобильный из кармана, применив силу.

В конце концов Надежду привезли в какой-то отель в центре Петербурга. В одном из номеров водитель и Роман удерживали её, но спустя несколько часов женщина смогла вырваться, добежала до ближайшего кафе и попросила персонал вызвать такси. Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы головы, ссадины в районе губ.





По информации «Фонтанки», 34-летний подозреваемый ранее был судим по статье о краже. На аватарке в своём профиле в соцсети он изображён с пистолетом.