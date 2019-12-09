В Волгоградской области младенец выполз из дома и замёрз насмерть

Младенец сумел выбраться из частного дома в Волгоградской области. Прогулка оказалась для ребенка 11 месяцев фатальной.

Инцидент произошел накануне в городе Суровикино, сообщает 9 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Тело ребенка нашли в двух метрах от дома. По предварительной информации, он замерз насмерть. В регионе температура воздуха держится около нуля градусов. Отмечается, что семья, в которой родился ребенок, многодетная и на учете не состоит.

Ранее в городе Перевозе Нижегородской области насмерть замерз в сугробе мальчик 10 лет. Предположительно, он провалился в сугроб во время игры и не смог выбраться самостоятельно — мальчик строил с другом горку из снега и делал в ней лазы, в одном из которых и застрял.



